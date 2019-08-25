‘Ege’nin yeşiline sahip çıkmalıyız’

Kıyı Ege Belediyeler Birliği bir çevre deklarasyonu yayınladı. “Zaman artık doğa ananın çığlığını duyma ve harekete geçme zamanıdır. Doğayı korumak, gelecek kuşaklarımıza, torunlarımıza olan en büyük borç ve vazifemizdir” görüşünün öne çıktığı bildiride, İzmir tarihinde meydana gelen en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca, maden arama ruhsatı verilebilecek bölgelere ilişkin hazırlanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporlarında daha duyarlı olunması gerektiği ve Kaz Dağları başta olmak üzere benzer coğrafyalara sahip çıkılması gerektiği belirtildi. Bildiride öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

‘Amaç korumak’

“İzmir’in ciğerleri yandı, bizim yüreğimiz ise hâlâ yanıyor. Afetler olduktan sonra değil, olmadan önce gerekli tedbirlerin alınmalı. Bölgenin hızla ağaçlandırılması ve korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Birliğe bağlı tüm başkanlar olarak göreve hazırız. Kıyı Ege, her yaz tüm Türkiye’den vatandaşları ağırlıyor. Başkanlarımız, hem bölgelerinin sahip olduğu doğal zenginliğin bilincinde hem de onu korumak ve geliştirmek için çabalamakta.”