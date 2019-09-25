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    HaberlerEgeEge'nin yıldızı iddialı
    25.09.2019 - 18:23 |

    Ege'nin yıldızı iddialı

    Türkiye’de 60 yıldır plastik sektöründe faaliyet gösteren Ege Yıldız, 2-5 Ekim günleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ISK-SODEX 2019 Fuarı’na iddialı hazırlanıyor.

    Ege'nin yıldızı iddialı

    Klima sistemleri, havalandırma, yalıtım elemanları, tesisat ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan iklimlendirme sektörünün, en önemli fuarlarından olan ISK-SODEX 2019’da dünya devleriyle birlikte boy gösterecek olan Ege Yıldız, fuarda büyük ihracat bağlantılarıyla yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, ABD, Mısır, Tayvan ve Japonya gibi ülkelerden de katılımcıların yer alacağı fuar, dünyadaki alıcıları buluşturuyor.

     

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