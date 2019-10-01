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    HaberlerEgeEge’nin Yörükleri Menderes’te buluştu
    01.10.2019 - 01:51 |

    Ege’nin Yörükleri Menderes’te buluştu

    Ege’nin Yörükleri Menderes’te buluştu

    Menderes Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği ‘Yörük Şöleni’, Ege’nin dört bir yanından gelen binlerce kişiyi ağırladı. Tekeli Meydanı’nda gerçekleşen şölen, gelin alma etkinliğiyle başladı. Damadın babası rolünü Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gerçekleştirirken, gelinin babası rolünü de Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli gerçekleştirdi. Yörük kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kayalar, “Yörük kültürü, Türk milletinin özüdür” dedi.

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      30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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