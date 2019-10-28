Ege'yi 96. yıl heyecanı sardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım ücretlerini ‘1 kuruş’ olarak belirledi, sergiler, yürüyüş, konser ve fener alayından oluşan bir program hazırlandı. Bugan saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak bayram kutlamaları, yarın saat 10.00’daki tebrik töreniyle devam edecek. İzmirliler, 29 Ekim günü saat 20.30’da Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar taşıyacak. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Gündoğdu Meydanı’nda Leman Sam ve Yeni Türkü sahne alacak. Kutmalar, 30 Ekim’de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenecek ‘Cumhuriyetimizin 96 Yıllık Siyasi ve Ekonomik Birikimi’ konulu panelle davem edecek.

Batur’dan esnafa bayrak hediyesi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çankaya ve Alsancak bölgesindeki esnafa, Atatürk baskılı ‘Bu vatan bizim, Cumhuriyet hepimizin’ yazılı poster hediye etti. Başkan Batur, “Ülkenin dört bir köşesinden nice kahramanların hayatlarını vererek kazanılan bu vatana ve Cumhuriyet’e sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım” dedi. Aldığı hediyeden çok mutlu olan esnaf da bayrakları mekânlarına astı. Öte yandan Konak Belediyesi, İzmir Kadın Müzesi’nde ‘Atatürk’ün İzinde Çağdaş Türk Kadınları Cumhuriyet Sergisi’ni açtı. 19 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Karabağlar’da korteje davet

Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel yürüyüş bugün Üçkuyular Fahretin Altay Meydanı-Üçyol arasında yapılacak. Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda sona erecek yürüyüşün ardından saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konser verecek. Geçen yıllardaki yürüyüşe yoğun ilgi gösterildiğini ve Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bugün saat 18.30’da başlayacak korteje katılmaya çağırdı, “Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının binbir emekle, mücadeleyle kurduğu ve sonraki kuşaklara emanet ettiği Cumhuriyete bizler de sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Karabağlar Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında açtığı ‘Cumhuriyet Daima’ başlıklı karma sergilerden 4’üncüsü 30 Aralık’a kadar belediye hizmet binasındaki sergi salonunda görülebilir.

Minik yüreklerin Atatürk sevgisi

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, erken kutladı. Düzenlenen etkinlikte, şiirler okuyan, çeşitli gösteriler sunan çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’e olan sevgilerini gösterdi. Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, “Çocuklarımızı Atatürk sevgisiyle büyütüyoruz” diye konuştu.

Yaşar Orkestrası’ndan muhteşem konser

YAŞAR Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sezon açılışını yaptığı Cumhuriyet Bayramı konserini, Şef Rengim Gökmen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Orkestra, Beethoven’ın 250’nci ölüm yıl dönümünde Beethoven ‘Üçlü Konçerto’ ve ‘3. Senfoni’ eserlerinin yanı sıra Türkiye’deki en önemli bestecilerden İlhan Usmanbaş’ın Nutuk adlı eserinden oluşan bir seçkiyle izleyicinin karşısına çıktı.