EGİAD Akademi’den gastronomi atağı

Ekim ayında Gastronomi temasıyla çalışacak akademi, ilk olarak Dr. Dilşen Oktay ile “Zeytinyağını Anlamak” etkinliği düzenledi. Söyleşide, sektörde yaşanan kalite sorunu, iç tüketimi desteklemek ve tüketiciyi bilinçlendirmek konuları masaya yatırıldı.



9 Ekim’de Nedim Atilla İle Türk Mutfağı, 16 Ekim’de Yasemin Karaçay İle Mindful Beslenme, 23 Ekim’de Urla Şarapçılık İle Şarap Tadım Eğitimi, ve 30 Ekim’de Bortar Group ile Çikolata Workshop etkinlikleri gerçekleştirilecek.