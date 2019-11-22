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    HaberlerEge Haberleri‘EGİAD, güzel bir döneme imza atacak’
    22.11.2019 - 07:50 |

    ‘EGİAD, güzel bir döneme imza atacak’

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), deneyim ve misyonunu aktarmak amacıyla fahri üyelerle yeni üyeleri Bizbize Yemeği’nde bir araya getirdi.

    ‘EGİAD, güzel bir döneme imza atacak’

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), deneyim ve misyonunu aktarmak amacıyla fahri üyelerle yeni üyeleri Bizbize Yemeği’nde bir araya getirdi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı ve EGİAD’ın projelerinin konuşulduğu toplantıda, geçmiş dönem başkanları ve üyeleri deneyimlerini yeni üyelerle paylaşma fırsatı buldu.

    ‘100 marka şehirden biri’

    EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, sivil toplum örgütlerine üye olmanın önemine değindi, bireylerin STK’larda yer almasıyla temsil ettikleri gücün ikiye katlandığına dikkat çekti, “EGİAD’ın bugüne kadar geçen 30 yıllık süreçteki hedeflerini, amaçlarını, yazılı olmayan kurallarını yazıya dökmek istedik. Tüzüğümüzü revize etmeyi hedefledik. İzmir’in, dünyanın en önemli 100 marka şehri arasında yer alması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koyduğu hedefe katkı yaratma çabamız da var. Tüm bunlar ışığında birlikte güzel bir döneme imza atma çabasındayız” diye konuştu.

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