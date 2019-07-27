EGİAD’da Fahri Üye Komisyonu kuruldu

Yönetimle bir araya gelen, yeni projeler hakkında bilgi alan komisyon, kendi yönetimini de belirleyerek çalışmalara başladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, EGİAD Think Tank Düşünce Kuruluşu ve EGİAD Marka Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Komisyon Başkanı Pervin Mısırlıoğlu, başkan vekili de Nafiz Gönen oldu. Fahri Komisyon’dan Sorumlu YK üyeleri; Başkan Vekili Feyzi Kaya ve Yönetim Kurulu Sekreteri Sezai Nüzhet Noyan olarak belirlendi.