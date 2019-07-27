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    HaberlerEgeEGİAD’da Fahri Üye Komisyonu kuruldu
    27.07.2019 - 02:44

    EGİAD’da Fahri Üye Komisyonu kuruldu

    Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), geçmişten gelen misyon ve vizyonunu yeni kuşaklara aktarmak, deneyimlerden faydalanmak ve farklı kuşaklar arasındaki bağı güçlü tutmak amacıyla Fahri Üye Komisyonunu kurdu.

    EGİAD’da Fahri Üye Komisyonu kuruldu

    Yönetimle bir araya gelen, yeni projeler hakkında bilgi alan komisyon, kendi yönetimini de belirleyerek çalışmalara başladı. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, EGİAD Think Tank Düşünce Kuruluşu ve EGİAD Marka Zirvesi hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Komisyon Başkanı Pervin Mısırlıoğlu, başkan vekili de Nafiz Gönen oldu. Fahri Komisyon’dan Sorumlu YK üyeleri; Başkan Vekili Feyzi Kaya ve Yönetim Kurulu Sekreteri Sezai Nüzhet Noyan olarak belirlendi.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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