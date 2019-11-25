Eğitim aşkına engel yok

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde, görme engelli tarih öğretmeni Arzu Okumuş (48) karşılaştığı güçlüklere aldırmadan mesleğini aşkla yapmaya devam ediyor

İsmet İnönü Kız Teknik Ve Meslek Lisesi’nde tarih öğretmeni olan Arzu Okumuş’un, sol gözü hiç görmezken, sadece sağ gözü yüzde 5 oranında görüyor. Çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini 25 yıldır yapan Okumuş, tarih dersiyle arası iyi olmayan gençlere tarihi sevdirmesiyle de dikkat çekiyor.

Görme engelini, hiçbir zaman mesleğini yapmasına engel olarak görmediğini belirten Okumuş, “Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurum. Öğrencilerle olmayı seviyorum. Hayat boyu güçlüklerle karşılaştım ama hepsiyle mücadele ettim” dedi.

Öğrenciler de öğretmenlerinin etkileyici anlatımıyla tarih yolcuğuna çıktıklarını, dersi dört gözle beklediklerini belirtti.



