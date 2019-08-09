09.08.2019 - 02:51
Eğitim merkezine inceleme ziyareti
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Demirci’de Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi’ni (MABEM) ziyaret etti.
MABEM’lerin her yıl yükselen başarı çıtasının kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirten Özcan, “gençlerimizi hayal ettikleri okullara ulaştırmanın çabası içinde emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.