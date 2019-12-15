BİST110.4770,33 EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Eğitim seferberliği
    ABONE OL
    15.12.2019 - 00:04 |

    Eğitim seferberliği

    Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak için ilçedeki okullarda birçok alanda çalışma gerçekleştiriyor.

    Eğitim seferberliği

    Sınıfların boyanması, bahçeler budanması, peyzaj düzenlemesi, halı sahaların bakımları, kantin korkulukları, oyuncakların tamiri, bahçeye toprak temini, basketbol potası, bank, piknik masası ve çöp kovası montajı, konteyner yemekhanelerin ve kantinlerin yerleştirilmesi, geri dönüşüm kumbaralarının ve sıfır atık projesi kapsamında da elektronik ve evsel atık konteynerlerinin konulması gibi birçok alanda çalışmalar yapıldı. Eğitim için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Öğrencilerimizin sağlıklı, temiz ve güvenilir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri en büyük dileğimiz” dedi.

     

    Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
    daha fazla video için
    15 Aralık 2019 Magazin Bülteni15 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

    Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    KKTC'de hortum paniğe neden oldu

    KKTC'de hortum paniğe neden oldu

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber