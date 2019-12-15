Eğitim seferberliği

Sınıfların boyanması, bahçeler budanması, peyzaj düzenlemesi, halı sahaların bakımları, kantin korkulukları, oyuncakların tamiri, bahçeye toprak temini, basketbol potası, bank, piknik masası ve çöp kovası montajı, konteyner yemekhanelerin ve kantinlerin yerleştirilmesi, geri dönüşüm kumbaralarının ve sıfır atık projesi kapsamında da elektronik ve evsel atık konteynerlerinin konulması gibi birçok alanda çalışmalar yapıldı. Eğitim için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Öğrencilerimizin sağlıklı, temiz ve güvenilir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri en büyük dileğimiz” dedi.