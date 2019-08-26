BİST97.1490EURO6,491,21USD5,821,10ALTIN289,162,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEğitimde işbirliği
    26.08.2019 - 07:50

    Eğitimde işbirliği

    Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş’ın, Ege Giyim Sanayicileri Derneği’ne (EGSD) yaptığı ziyaretten iş birliği kararı çıktı

    Eğitimde işbirliği

    Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş’ın, Ege Giyim Sanayicileri Derneği’ne (EGSD) yaptığı ziyaretten iş birliği kararı çıktı. EHKİB ve EGSD, önümüzdeki süreçte ortak komite kurup özellikle lise ve yüksek okul seviyesinde eğitim konusunda çalışmalar yapma kararı alırken, Ekim ayında iki kuruluş ortak yönetim kurulu toplantısı da düzenleyecek.
    EHKİB Başkanı Sertbaş, gençlerin tekstil mühendisliklerini tercih etmesi için yürütülen “Modanın Mühendisleri Projesi” hakkında bilgilendirme yaptı, “Önümüzdeki süreçte iki kurum arasında iş birliğini artırmak istiyoruz. Özellikle meslek liselerinde tekstil ve konfeksiyon bölümlerinin şartlarının iyileştirilmesi ve hatta ortaokul seviyesinde öğrencilerin meslek liselerinde tekstil ve konfeksiyon bölümlerini tercih etmesi yönünde ortak çalışmalar hedefimiz” dedi.

    Yönetim kurulu toplantısı

    EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da “Ortak komite kurarak iki kurumun gücünü birleştirmek ve bu konuda özellikle meslek liseleri seviyesinde bir takım çalışmalar yapmak sektöre önemli bir katkı sunacaktır” dedi. Görüşmede iki kurum arasında ortak komite kurulması ve ekim ayı yönetim kurulu toplantılarının ortaklaşa yapılmasına karar verildi.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    daha fazla video için
    MasterChef 4. Bölüm FragmanıMasterChef 4. Bölüm Fragmanı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

    Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

    'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

    'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

    Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

    Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

    Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

    Sıradaki Haber