Eğitimde işbirliği

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş’ın, Ege Giyim Sanayicileri Derneği’ne (EGSD) yaptığı ziyaretten iş birliği kararı çıktı. EHKİB ve EGSD, önümüzdeki süreçte ortak komite kurup özellikle lise ve yüksek okul seviyesinde eğitim konusunda çalışmalar yapma kararı alırken, Ekim ayında iki kuruluş ortak yönetim kurulu toplantısı da düzenleyecek.

EHKİB Başkanı Sertbaş, gençlerin tekstil mühendisliklerini tercih etmesi için yürütülen “Modanın Mühendisleri Projesi” hakkında bilgilendirme yaptı, “Önümüzdeki süreçte iki kurum arasında iş birliğini artırmak istiyoruz. Özellikle meslek liselerinde tekstil ve konfeksiyon bölümlerinin şartlarının iyileştirilmesi ve hatta ortaokul seviyesinde öğrencilerin meslek liselerinde tekstil ve konfeksiyon bölümlerini tercih etmesi yönünde ortak çalışmalar hedefimiz” dedi.

Yönetim kurulu toplantısı

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da “Ortak komite kurarak iki kurumun gücünü birleştirmek ve bu konuda özellikle meslek liseleri seviyesinde bir takım çalışmalar yapmak sektöre önemli bir katkı sunacaktır” dedi. Görüşmede iki kurum arasında ortak komite kurulması ve ekim ayı yönetim kurulu toplantılarının ortaklaşa yapılmasına karar verildi.