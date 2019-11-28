‘Eğitimin temeli öğretmenlerimiz’

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü Şöleni düzenledi. Şölene, aralarında Cafer Mete ve Mehmet Sarı gibi isimlerin de olduğu Köy Enstitülü öğretmenlerden bir grup ve emekli, 70 yaş üstü öğretmenlerden bir grup ile Milas Hakimi Özgür Yalçın ve bazı MİTSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

MİTSO Başkanı Reşit Özer, şöleni geleneksel hale getirdiklerini belirtti, yaşamın temelinin eğitim, eğitimin temelinin ise öğretmen olduğunu vurguladı; “Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz” ifadesini kullandı.