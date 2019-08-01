Eğitimle birlikte sporda da başarılı

Özel Ekin Okulları’nın öğrencileri İngiltere ve Avusturya’daki spor organizasyonlarında başarıyla mücadele ediyor. Ekin Okulları; Avusturya’da düzenlenen ‘United World Games’ oyunlarında basketbol, voleybol, yüzme branşlarında, İngiltere’de düzenlenen ‘Voleybol Turnuvasına’da toplam 31 öğrenci, 4 antrenör ve 1 yöneticiyle katıldı, Türkiye’yi temsil etti.

‘Öğrencilerle gurur duyuyoruz’

Kurucu Genel Müdür Yasemin Reşitoğlu, “Öğrencilerimizin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine çok önem veriyoruz. Fiziksel gelişimleri için okullarımızda her türlü imkanı sağladık, olimpik kapalı yüzme havuzumuz, açık ve kapalı spor salonlarımız, cimnastik ve dans salonlarımız mevcut. Bu emeklerimizin karşılığını da bu yıl Türkiye’yi ve okulumuzu yurtdışında başarıyla ve bizim için rekor katılımla temsil ederek aldık” dedi.