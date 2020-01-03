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    03.01.2020 - 00:34 | | Yusuf Çınar

    Eğlenceli gece

    Çeşme'de Radisson Blu Resort&Spa, yılbaşı akşamında konuklarını Genel Müdür Özgür Cireli ve ekibinin ev sahipliğinde, aşçıbaşı Murat Akışlı’nın hazırladığı sofrada ağırladı.

    Eğlenceli gece

    Konuklar, geç saatlere kadar eğlendi. Eğlenceli geceye, Almanya ve İstanbul’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mehmet Barata, Mustafa Polat ve ekibi de katıldı.

    Eğlenceli gece


    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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