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    HaberlerEge Haberleri Eğlenceye bekliyoruz
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    01.01.2020 - 00:03 |

    Eğlenceye bekliyoruz

    Denizli Kayak Merkezi, yılbaşında karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı.

    Eğlenceye bekliyoruz

    Başkan Osman Zolan, “Herkesi Ege’nin en büyük kayak merkezinde eğlenmeye bekliyoruz” dedi.

    Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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    Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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