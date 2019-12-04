04.12.2019 - 07:50 |
EİB, kasım ayında da güldürdü
2018 yılı Kasım ayındaki dışsatım 1 milyar 192 milyon 775 bin dolar olmuştu.
Birliğin ihracatı Kasım ayında yüzde 5 geriledi. Kasım ayında, Ege Bölgesi’ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracat ise 2 milyar 29 milyon 733 bin dolara ulaştı.
23 milyar dolar
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019’un Ocak-Kasım döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye 20 milyar 641 milyon dolar ihracat yapıldığını, yıl sonunda ülkeye yaklaşık 23 milyar dolarlık döviz kazandırmayı umduklarını söyledi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.