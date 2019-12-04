EİB, kasım ayında da güldürdü

Birliğin ihracatı Kasım ayında yüzde 5 geriledi. Kasım ayında, Ege Bölgesi’ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracat ise 2 milyar 29 milyon 733 bin dolara ulaştı.



23 milyar dolar



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019’un Ocak-Kasım döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye 20 milyar 641 milyon dolar ihracat yapıldığını, yıl sonunda ülkeye yaklaşık 23 milyar dolarlık döviz kazandırmayı umduklarını söyledi.