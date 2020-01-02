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    HaberlerEge Haberleri EİB üyelerinden 2020’ye merhaba
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    02.01.2020 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    EİB üyelerinden 2020’ye merhaba

    2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13.2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenen gala yemeğinde buluştu.

    EİB üyelerinden 2020’ye merhaba

    2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13.2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenen gala yemeğinde buluştu. Etkinlikte sahne alan sanatçı Ziynet Sali, birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdi.
    EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2020 yılında daha katma değerli ürün ihraç ederek 15 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 8 bin Egeli ihracatçı 365 gün 24 saat çalışacağız” dedi. Yemekte Ege Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci’nin doğum günü de kutlandı.

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