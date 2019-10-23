23.10.2019 - 00:27 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI
‘Ekim Geçidi’
Ressam Gülsün Erbil tarafından 18’incisi gerçekleştirilen ‘Ekim Geçidi’ karma sergisi İzmirli sanatseverlerle buluştu.
Ressam Erbil, bu yıl 18’incisi gerekleştirilen sergide toplam 110 eserin beğeniye sunulduğunu söyledi, “10 şehirde sanatseverlerle buluşacak sergimiz 24 Ekim’e kadar gezilebilir” diye konuştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Türkiye’de örnek gösterilecek bir sergi sarayının yapımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.