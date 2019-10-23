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    HaberlerEge‘Ekim Geçidi’
    23.10.2019 - 00:27 | | YUSUF ÇINAR - MAGAZİNİN BABASI

    ‘Ekim Geçidi’

    Ressam Gülsün Erbil tarafından 18’incisi gerçekleştirilen ‘Ekim Geçidi’ karma sergisi İzmirli sanatseverlerle buluştu.

    ‘Ekim Geçidi’

    Ressam Erbil, bu yıl 18’incisi gerekleştirilen sergide toplam 110 eserin beğeniye sunulduğunu söyledi, “10 şehirde sanatseverlerle buluşacak sergimiz 24 Ekim’e kadar gezilebilir” diye konuştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Türkiye’de örnek gösterilecek bir sergi sarayının yapımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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