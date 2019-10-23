‘Ekim Geçidi’

Ressam Erbil, bu yıl 18’incisi gerekleştirilen sergide toplam 110 eserin beğeniye sunulduğunu söyledi, “10 şehirde sanatseverlerle buluşacak sergimiz 24 Ekim’e kadar gezilebilir” diye konuştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “Türkiye’de örnek gösterilecek bir sergi sarayının yapımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.