14.12.2019 - 00:00 |
Ekol Göz Menemen Adana deplasmanında
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Keçiörengücü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, bugün düşme hattında yer alan Adanaspor’a konuk olacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Ligde 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bunu kazanarak sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.