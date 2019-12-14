Ekol Göz Menemen Adana deplasmanında

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Ligde 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bunu kazanarak sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.