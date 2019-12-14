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    HaberlerEge Haberleri Ekol Göz Menemen Adana deplasmanında
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    14.12.2019 - 00:00 |

    Ekol Göz Menemen Adana deplasmanında

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Keçiörengücü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor, bugün düşme hattında yer alan Adanaspor’a konuk olacak.

    Ekol Göz Menemen Adana deplasmanında

    5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Ligde 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bunu kazanarak sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

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