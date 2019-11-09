Ekol Göz Menemen çıkışını sürdürecek

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak mücadaleyi Cihan Aydın yönetecek. Ligde 14 puana ulaşarak 10. sıraya tırmanan İzmir temsilcisi, 12 puanla 12. basamakta yer alan rakibini yenerek namağlup serisini 5 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Moralimiz yerinde. Zor bir deplasman olacak. Son haftalardaki oyunumuzu sürdürüp, İzmir’e puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.