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    HaberlerEgeEkol Göz Menemen Eskişehir'de puan avında
    22.09.2019 - 01:20 |

    Ekol Göz Menemen Eskişehir'de puan avında

    TFF 1. Lig’de ilk 4 haftada 4 puan toplayan Ekol Göz Menemenspor, bugün son sırada bulunan Eskişehirspor’a konuk olacak.

    Ekol Göz Menemen Eskişehir'de puan avında

    Yeni Eskişehir Stadı’nda Atilla Karaoğlan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Sportif Direktör Cenk Laleci Eskişehir’den puan ya da puanlarla döneceklerini söyledi. Deplasmanlarda şu ana kadar istedikleri sonuçları aldıklarını vurgulayan Laleci, “Eskişehirspor lige istediği gibi başlayamamış olabilir. Ancak rakibimize saygı duyuyoruz. Elbette önceliğimiz kazanmak ancak alacağımız puan da bizim işimiz görür” diye konuştu. Bu sezon daha önce 6 puanı silinen Eskişehirspor, Ulusal Kulüp Lisansı çıkaramadığı için Futbol Federasyonu’ndan 3 puan daha ceza aldı.

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