Ekol Göz Menemen evinde kazanmak istiyor

İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak 90 dakikada Murat Erdoğan düdük çalacak. Eksik futbolcusu bulunmayan Menemenspor, bu sezon İzmir’de oynadığı 3 maçta hiç puan alamadı. Sarı lacivertliler, 7 maçta 7 puan topladı. Milli arada sakatların da takıma döndüğünü hatırlatan Teknik Direktör Cenk Laleci, iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirtti.