19.10.2019 - 01:45 |
Ekol Göz Menemen evinde kazanmak istiyor
Milli ara öncesi Adana Demirspor’u deplasmanda tek golle yenerek moral bulan Ekol Göz Menemenspor, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek.
İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak 90 dakikada Murat Erdoğan düdük çalacak. Eksik futbolcusu bulunmayan Menemenspor, bu sezon İzmir’de oynadığı 3 maçta hiç puan alamadı. Sarı lacivertliler, 7 maçta 7 puan topladı. Milli arada sakatların da takıma döndüğünü hatırlatan Teknik Direktör Cenk Laleci, iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirtti.
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