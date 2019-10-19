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    HaberlerEgeEkol Göz Menemen evinde kazanmak istiyor
    19.10.2019 - 01:45 |

    Ekol Göz Menemen evinde kazanmak istiyor

    Milli ara öncesi Adana Demirspor’u deplasmanda tek golle yenerek moral bulan Ekol Göz Menemenspor, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek.

    Ekol Göz Menemen evinde kazanmak istiyor

    İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak 90 dakikada Murat Erdoğan düdük çalacak. Eksik futbolcusu bulunmayan Menemenspor, bu sezon İzmir’de oynadığı 3 maçta hiç puan alamadı. Sarı lacivertliler, 7 maçta 7 puan topladı. Milli arada sakatların da takıma döndüğünü hatırlatan Teknik Direktör Cenk Laleci, iç sahadaki şanssızlıklarını kırmak istediklerini belirtti.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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