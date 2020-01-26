Ekol Göz Menemen telafi edecek

Antakya Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde cezaları sona eren Tayfun ve Ercan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, Hatayspor’a saygı duyduklarını ancak zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Laleci, “Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor’un gücü belli, liderler. Biz de kaliteli ve iyi bir ekibiz. Gerekeni sahada yapacağız” dedi.