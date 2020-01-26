26.01.2020 - 00:00 |
Ekol Göz Menemen telafi edecek
TFF 1. Lig’de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda lider Hatayspor’un karşısına çıkacak.
Antakya Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde cezaları sona eren Tayfun ve Ercan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, Hatayspor’a saygı duyduklarını ancak zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Laleci, “Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor’un gücü belli, liderler. Biz de kaliteli ve iyi bir ekibiz. Gerekeni sahada yapacağız” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.