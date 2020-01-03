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    HaberlerEge Haberleri Ekol Göz Menemen’de Sissoko sesleri
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    03.01.2020 - 00:20 |

    Ekol Göz Menemen’de Sissoko sesleri

    TFF 1. Lig’e çıktığı ilk sezonda harika işlere imza atan Ekol Göz Menemenspor, dış transferde düğmeye bastı.

    Ekol Göz Menemen’de Sissoko sesleri

    Arnavutluk’un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Eraldo Cinari ile temasa geçen sarı lacivertlilerin Eskişehirsporlu İbrahim Sissoko’yu da listeye eklediği kaydedildi. Eskişehir’le yol ayrımına gelen Nijeryalı’ya teklif götürüldüğü ve oyuncudan cevap beklendiği bildirildi. Türkiye’de Konyaspor forması da giyen Sissoko bu sezon Eskişehirspor’da 16 maça çıkıp
    1 gol attı, 4 asist yaptı.

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