03.01.2020 - 00:20 |
Ekol Göz Menemen’de Sissoko sesleri
TFF 1. Lig’e çıktığı ilk sezonda harika işlere imza atan Ekol Göz Menemenspor, dış transferde düğmeye bastı.
Arnavutluk’un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Eraldo Cinari ile temasa geçen sarı lacivertlilerin Eskişehirsporlu İbrahim Sissoko’yu da listeye eklediği kaydedildi. Eskişehir’le yol ayrımına gelen Nijeryalı’ya teklif götürüldüğü ve oyuncudan cevap beklendiği bildirildi. Türkiye’de Konyaspor forması da giyen Sissoko bu sezon Eskişehirspor’da 16 maça çıkıp
1 gol attı, 4 asist yaptı.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.