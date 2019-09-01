Ekol Göz Menemen’den Webo atağı

Geçen hafta evinde Hatayspor’a 4-0 yenilerek TFF 1. Lig’deki ilk yenilgisini alan Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük’le kozlarını paylaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Erkan Özdamar’ın yöneceği maç saat 19.15’te başlayacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı genç kanat oyuncusu Murat Elkatmış forma giyemeyecek. Sportif Direktör Cenk Laleci, Karagümrük’ün ilk 2 maçını kazandığını hatırlatarak, “Zor bir sınav vereceğiz. Ancak Hatayspor yenilgisini telafi etmeliyiz. Takımımıza güveniyoruz. Milli araya moralli gireceğiz” dedi.

İzmir’e davet edildi

Öte yandan sarı lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son olarak Uruguay’da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu İzmir’e davet edildi. Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo’nun pazartesi gününe kadar Menemenspor’la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.