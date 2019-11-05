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    HaberlerEgeEkol Göz Menemen’e hükmen galibiyet
    05.11.2019 - 01:33 |

    Ekol Göz Menemen’e hükmen galibiyet

    Cesar Grup Ümraniyespor’u 1-0 mağlup eden Ekol Göz Menemenspor’un rakibinin kural hatası yapması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılması bekleniyor.

    Ekol Göz Menemen’e hükmen galibiyet

    Statü gereği takımların en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ümraniyespor’u hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.

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