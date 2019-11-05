Ekol Göz Menemen’e hükmen galibiyet

Statü gereği takımların en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurma hakkı bulunurken, Ümraniyespor bu kuralı ihlal ederek maçın son bölümünde 6 yabancıyla mücadele etti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ümraniyespor’u hükmen mağlup ilan etmesi bekleniyor.