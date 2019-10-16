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    HaberlerEgeEkol Göz Menemenspor’da Laleci destek bekliyor
    16.10.2019 - 01:08 |

    Ekol Göz Menemenspor’da Laleci destek bekliyor

    Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, taraftardan destek istedi.

    Ekol Göz Menemenspor’da Laleci destek bekliyor

    Cumartesi günü İlçe Stadı’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edeceklerini hatırlatan Laleci, “Stadımızı tıklım tıklım dolu görmek istiyoruz. Taraftarımız yanımızda oldukça biz daha önemli işlere imza atacağız” diye konuştu. Milli arada takımın çok iyi çalıştığını ifade eden Laleci, “Göztepe ile oynadığımız hazırlık maçını 3-2 kaybetmemize rağmen sahadaki duruşumuz ve oyun düzenimiz beni umutlandırdı. İyi bir takıma sahip olduğumuzu biliyoruz. Yeter ki destek verilsin” dedi.

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