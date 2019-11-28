Ekol’de obezite cerrahisi eğitimi

İran, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’den gelen genel cerrahi doktorlarına Ekol Hastanesi cerrahları Doç. Dr. Cemal Kara ve Opr. Dr. Türker Karabuğa tarafından uygulamalı obezite cerrahisi eğitimi verildi. Altı hekime eğitim veridiklerini belirten Kara, “Hastanemize gelen yabancı doktorlara obezite cerrahisi hakkında hem teorik eğitim hem de ameliyathanede pratik eğitim verildi. Bu yıl eğitimlerin ikincisini yaptık. Her iki ayda bir eğitim verilmeye devam edilecek.

Avrupa’nın en fazla cerrahi yapan ekiplerinden biriyiz. 7 binden fazla başarılı obezite ameliyatı yaptık. Bundan dolayı yurt dışına eğitim vermeye başladık. Aynı zamanda başarı oranımız dünya ortalamasın üzerinde” diye konuştu. Önceden Türkiye’den yurt dışına eğitim için gidildiğini ifade eden Kara, sözlerini şöyle

sürdürdü:

‘Yoğun şekilde talep var’

“Ürdün, Pakistan, Bulgaristan ve Romanya’dan da eğitim için talep geliyor. Bu taleplere de en kısa sürede cevap vererek hastanemizde eğitimlerini vereceğiz. Eğitimde, katılımcı meslektaşlarımız hem uygulamadan memnun kaldıklarını, hem de merak ettikleri soruların cevaplarını aldıkları, bu vesile ile ülkemize gelmekten memnun olduklarını ifade etti.

Hastanemizin uluslararası tanınırlığı açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Obezite cerrahisi tecrübeli ellerde, ileri teknolojilerle donanımlı hastanelerde yapıldığı takdirde yüz güldüren sonuçlar veriyor. Doktorlarımıza ileri teknolojili sistemleri ve uygun hasta seçimi ile ilgili de bilgiler verildi.”