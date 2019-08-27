Ekonomik ve yüksek kaliteli hizmet

Turizm sektörünün deneyimli ismi Muazzez Tonguç, Ibis Styles Bornova’nın genel müdürü oldu. Türkiye’nin ikinci, İzmir’in ilk Ibis Styles oteli olduklarını belirten Tonguç, İzmir’in kentteki anlayışını değiştirip nasıl fark yaratacaklarını anlattı.

Ibis Styles otelleri Accor bünyesinde bulunuyor. Bize Accor Hotels Group’tan kısaca bahsedebilir misiniz?

Her otel kendine has

Bünyesinde Swiss, Movenpick, Raffless, Fairmont, Novotel, Mercure gibi dünya devi 31 farklı otel markası bulunduran Fransa merkezli bir otelcilik grubudur. 1967 yılında kurulan Accor Hotels Group, şu an 100 ülkede 4000 otele sahip. Biz de Accor grubun bir franchise üyesiyiz. Accor bünyesindeki Ibis Sytles markası, ekonomik oteller olup en üst kalitede hizmet vermektedir.

Ibis Styles otellerini diğer Ibis’lerden ayıran özellik nedir?

Ibis Styles bünyesindeki her otel kendine özgü bir tasarıma, temaya ve kişiliğe sahiptir. Yaratıcı ve şehirli otellerimiz; samimi hizmeti, tasarımı ve konforu bir arada sunar.

Peki Ibis Styles Bornova konsept ve tasarımında neyden ilham alıyor?

Ürünler çiftliğimizden

Bizim otelimizin teması Ege’nin huzuru ve Ege zeytinleridir. Güzelliğiyle, tarihiyle, huzuruyla, temizliğiyle, neşesiyle kısacası karakteriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan Ege’yi biz de konum itibariyle Ege’de yer alan otelimize taşımak durumunda hissettik kendimizi. Oda duvar dekorasyonumuz zeytin dalları, oda halılarımız deniz dalgası temalıdır. Otelimizin genelinde modern Ege ruhunu hissedebilirsiniz. Kısaca Ibis Styles otel şehrin konaklama stilini değiştiriyor.

Otel olarak öne çıkan noktalarınız nelerdir?

Renkli ve modern dekorasyonumuz, Sweet Bed özellikli rahat yataklarımız, Ege insanı gibi sıcakkanlılığımız ve Accor grubun başlattığı sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme kapsamında, Planet 21 programını destekleyen kendi çiftliğimizde üretilen ürünlerden oluşan organik kahvaltı büfemiz öne çıkan özelliklerimizden.

Organizasyon ve toplantı salonlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Bu bizim mutlu olduğumuz bir nokta. Otel olarak hem bireysel müşteriye hem de kurumsal müşteriye hitap ediyoruz. Otel bahçemiz 1 dönüm çim alan üzerine kurulu dolayısıyla her türlü düğün, davet ve özel organizasyonlar için uygundur. Ayrıca kapalı alan tercihlerinde de otel içinde 350 kişilik balo salonumuz, 250 kişilik Bornova manzaralı günışığı alan toplantı ve davet salonumuz ile 20 kişilik özel toplantı salonumuz mevcuttur. Otelimizin misafir portföyü ağırlıklı olarak şirketler olup firmalara özel toplantı paketlerimizde yemek hizmeti de vermekteyiz.