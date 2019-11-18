Ekonomili gence jüri özel ödülü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Hilal Karakaş, Denizli İhracatçılar Birliği’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği ‘Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nda jüri özel ödülüne layık görüldü.

Japon esintileri

‘Eskinin güzelliğini’ esas alan ‘Wabi-Sabi’ adlı Japon felsefesinden esinlenerek, doğal kumaşlarla hazırladığı tasarımlarıyla başarıya ulaşan Karakaş, “Küçükken de duygularımı resimlerle ifade ederdim. Sanata çocukluğumdan beri ilgimin olduğunu söyleyebilirim. Yarışmada da başarıya ulaşarak, hedefimi yakaladım. Gerçekten çok mutlu oldum. Moda alanında çalışmaya, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğim” dedi.

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır da, “Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu, tasarımları ve projeleriyle fark yaratacak isimleri yetiştirmek için çalışıyoruz. İnanıyorum ki, bundan sonra da başarı hikayelerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.