Ekonomili kardeşlerin uluslararası başarısı

İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Esra Sarıhan ile İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden mezun olan Melis Sarıhan kardeşler tarafından kurulan, baskasindarama.com e-ticaret sitesi, dünyanın en prestijli uluslararası iş ödülü olarak kabul edilen, Stevie Award’u almaya hak kazandı. Sarıhan kardeşlerin girişimi, perakende sektöründe yılın en iyi küçük perakende firması kategorisinde bronz ödülü aldı. İnternetten özel alışveriş anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Esra Sarıhan, “2017 yılında 6 kategoride 30 marka ile çalışırken, bunu 8 kategori, 41 markaya çıkardık. Dünyanın birçok yerinden tasarımcıların ürünleriyle çalışıyoruz hem de tasarımlarımızı ve Türk tasarımcıların ürünlerini bu ülkelere aktarıyoruz” dedi.