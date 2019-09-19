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    HaberlerEgeEkonomili kardeşlerin uluslararası başarısı
    19.09.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    Ekonomili kardeşlerin uluslararası başarısı

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu kardeşler Esra ve Melis Sarıhan, girişimlerindeki başarıyı ödülle taçlandırdı.

    Ekonomili kardeşlerin uluslararası başarısı

    İEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Esra Sarıhan ile İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden mezun olan Melis Sarıhan kardeşler tarafından kurulan, baskasindarama.com e-ticaret sitesi, dünyanın en prestijli uluslararası iş ödülü olarak kabul edilen, Stevie Award’u almaya hak kazandı. Sarıhan kardeşlerin girişimi, perakende sektöründe yılın en iyi küçük perakende firması kategorisinde bronz ödülü aldı. İnternetten özel alışveriş anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Esra Sarıhan, “2017 yılında 6 kategoride 30 marka ile çalışırken, bunu 8 kategori, 41 markaya çıkardık. Dünyanın birçok yerinden tasarımcıların ürünleriyle çalışıyoruz hem de tasarımlarımızı ve Türk tasarımcıların ürünlerini bu ülkelere aktarıyoruz” dedi. 

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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