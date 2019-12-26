Ekonomili öğrencilere alkış

İZMİR Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) akademisyen ve öğrenciler, Koruncukköy Urla’daki çocuklarla ‘Çoraptan Bebek Tasarımı Atölyesi’nde bir araya geldi. Çoraptan yılbaşı bebeği yapan 39 kız öğrenci, hem eğlendi hem de yaratıcılıklarını geliştirdi.

Atölye, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Corsini, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral yönetiminde yapıldı.

‘Sosyalleşmeye de destek’

Prof. Dr. Adanır, “Yeni yılı simgeleyen, kardan adam temalı çoraptan bebeğin nasıl yapılacağını gösterdik. Böyle özel bir grupla çalışmak, bize büyük keyif verdi” dedi.

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral da, kız çocuklarının sosyalleşmesine katkıda bulunulduğunu da kaydetti. l İZMİR DHA