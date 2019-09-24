BİST100.021-0,22EURO6,300,14USD5,720,11ALTIN280,09-0,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEkonomili öğrencilere deneyim fırsatı doğdu
    24.09.2019 - 00:35 |

    Ekonomili öğrencilere deneyim fırsatı doğdu

    Ekonomili öğrencilere deneyim fırsatı doğdu

    İzmir Ekonomi Üniversitesi lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak ve iş dünyası ile tanışmalarını sağlamak amacıyla, Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Euro Gıda ile işbirliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ve Euro Gıda Mali İşler Direktörü Murat Voysal arasında imzalanan protokolle öğrenciler; bitirme projesi, tez ve araştırma projeleri gibi akademik çalışmalarını yaparken, Euro Gıda’nın laboratuvarları ile tüm teçhizat altyapısını kullanabilecek.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
    daha fazla video için
    Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    Guterres'tan dünyaya 'doğa' uyarısı: Kızgın ve her zaman intikamını alır

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

    Sıradaki Haber