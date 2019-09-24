Ekonomili öğrencilere deneyim fırsatı doğdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak ve iş dünyası ile tanışmalarını sağlamak amacıyla, Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Euro Gıda ile işbirliği yaptı. Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ve Euro Gıda Mali İşler Direktörü Murat Voysal arasında imzalanan protokolle öğrenciler; bitirme projesi, tez ve araştırma projeleri gibi akademik çalışmalarını yaparken, Euro Gıda’nın laboratuvarları ile tüm teçhizat altyapısını kullanabilecek.