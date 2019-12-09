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    HaberlerEge Haberleri Ekonomili profesör ‘kalp’ten ödül aldı
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    10.12.2019 - 00:03 |

    Ekonomili profesör ‘kalp’ten ödül aldı

    Ekonomili profesör ‘kalp’ten ödül aldı

    Prof. Dr. Türker İnce’nin kalp ritim bozukluklarının erken teşhisini sağlayan sisteme, birinci sıra makale ödülü verildi.İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker İnce’nin, Finlandiya ve Katar’dan iki akademisyenle birlikte kalp ritim bozukluklarının erken teşhisini sağlamak amacıyla geliştirdiği sistem, biyomedikal mühendisliği alanında dünyanın saygın kurumlardan birisi olan ‘The IEEE Engineering in Medicine and Biology’ dergisi tarafından 2019 yılında birinci sıra makale ödülü aldı.

    Sistem sayesinde kalp atımlarının sürekli izlenerek analiz edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. İnce, “Sağlıklı bir kişinin kalbindeki ritmin farklılaştığını anında tespit ederek, kişiye özgü bir kalp izlemi yapmak mümkün. Sistem, birçok hastalıkla ilgili erken tanı ve tedavi olanağı sağlıyor” dedi.

    Sistem, hastaların sürekli olarak uzaktan izlenmesini, ekonomik ve kolay erişilebilir şekilde mümkün kılıyor. Elde edilecek bilgilerin analizi sonucunda yeni tanı yöntemlerinin bulunması ve tedavilerin iyileştirilmesi de hedefleniyor.

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