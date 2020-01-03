‘Ekonomiye odaklanılmalı’

2019 yılında iç ve dış etkenler nedeniyle Türk ekonomisinin olağan akışını sürdüremediğine dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, “Her şeye rağmen 2019’un son döneminde görülen ekonomik toparlanma piyasalara moral aşılamış, önümüze umutla ve güvenle bakmamızı sağlamıştır. Esnaf kesiminin yeni yılda ülke yöneticilerinden önemli beklentileri bulunmaktadır. Perakende sektörüne yönelik hazırlanan taslağın bir an önce yasalaşması ile çağın gerçeği olan e-ticarete uyum konusunda esnaf sanatkarlara kolaylıklar sağlayacak programların, teşviklerin hayata geçirilmesi öncelikli beklentilerimiz” diye konuştu.



‘İstihdam sağlanmalı’



Türkiye’nin ekonomik önlemlere ağırlık vermesi gerektiğini Mutlu, “Seçimsiz bir dönemin avantajları kullanılarak yeni yılda ekonomiye daha fazla odaklanılmalıdır. Bütçe ve mali disiplin kararlılıkla sürdürülmeli, ülke kaynakları daha verimli şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca genç işsizliği azaltmak, beyin göçünü önlemek ve genç beyinlerin ülkemize katkı koymasına olanak vermek için yeni istihdam olanakları planlanmalı” dedi.