DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kurulumuz ile üniversitemizin gelişmeye açık olan yönlerine katkı sağlamayı, özel sektörün ihtiyaç duyduğu başta nitelikli işgücü olmak üzere araştırma konularına ilişkin yeni işbirliği fırsatlarını kurgulamayı hedeflemekteyiz. Sektörel işbirlikleri ile Türkiye’nin ve İzmir’in gelişim noktalarına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.