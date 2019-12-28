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    HaberlerEge Haberleri Ekonomiye üniversite katkısı
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    28.12.2019 - 00:01 |

    Ekonomiye üniversite katkısı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Danışma Kurulu, üniversite-sanayi-kamu işbirliği noktasında ilişkileri geliştirmek, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda akademik çalışmalara ve öğretim faaliyetlerine yön vermek üzere İzmir’in ve Türkiye’nin ekonomisinde söz sahibi kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

    Ekonomiye üniversite katkısı

    DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kurulumuz ile üniversitemizin gelişmeye açık olan yönlerine katkı sağlamayı, özel sektörün ihtiyaç duyduğu başta nitelikli işgücü olmak üzere araştırma konularına ilişkin yeni işbirliği fırsatlarını kurgulamayı hedeflemekteyiz. Sektörel işbirlikleri ile Türkiye’nin ve İzmir’in gelişim noktalarına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

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