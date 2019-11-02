‘El birliğiyle vatandaşı daha mutlu edeceğiz’

Cezaevinden kadına şiddete kadar pek çok konu ve ortak proje ele alındı. Kılıç, “Sivil toplum ortak vicdanımıza işaret eder. Buca’da da şimdiye kadar daha memnun vatandaş için pek çok projeyi birlikte yürüttük, bundan sonra da yürüteceğiz” dedi.