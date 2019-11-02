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    HaberlerEge‘El birliğiyle vatandaşı daha mutlu edeceğiz’
    02.11.2019 - 02:39 |

    ‘El birliğiyle vatandaşı daha mutlu edeceğiz’

    Geçen haftaki seçimlerde güven tazeleyen Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar ve yönetimi, Başkan Erhan Kılıç’ı ziyaret etti.

    ‘El birliğiyle vatandaşı daha mutlu edeceğiz’

    Cezaevinden kadına şiddete kadar pek çok konu ve ortak proje ele alındı. Kılıç, “Sivil toplum ortak vicdanımıza işaret eder. Buca’da da şimdiye kadar daha memnun vatandaş için pek çok projeyi birlikte yürüttük, bundan sonra da yürüteceğiz” dedi.

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