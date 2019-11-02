02.11.2019 - 02:39 |
‘El birliğiyle vatandaşı daha mutlu edeceğiz’
Geçen haftaki seçimlerde güven tazeleyen Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar ve yönetimi, Başkan Erhan Kılıç’ı ziyaret etti.
Cezaevinden kadına şiddete kadar pek çok konu ve ortak proje ele alındı. Kılıç, “Sivil toplum ortak vicdanımıza işaret eder. Buca’da da şimdiye kadar daha memnun vatandaş için pek çok projeyi birlikte yürüttük, bundan sonra da yürüteceğiz” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.