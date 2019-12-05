Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık yaratmak için tekerlekli sandalye ile gezdi. Hayatı paylaşmak için engel olmadığını dile getiren Başkan Oran, “Bir gün değil, her gün hatırlamalıyız. Bundan sonra açacağımız bütün sosyal tesislerimizi engellilerimizin bizler gibi çok rahat yararlanabileceği şekle getiriyoruz. Ilıca Plajımız bunlara örnek. Tekke Restoranımızı yakında açacağız o da bunlardan bir tanesinin örneği. Engelsiz bir Çeşme için hep beraber el ele çalışacağız” dedi.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da, “Kamu kurumlarında, belediye hizmetlerinde, yollarda, kaldırımlarda, parklarda engellerin kaldırılmasının sağlanmasında, bu etkinliğin vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu.



