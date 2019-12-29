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    HaberlerEge Haberleri El emeği bu sergide
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    29.12.2019 - 00:02 |

    El emeği bu sergide

    Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Semt Evleri’ndeki kurslara katılan kadınların el emeği ürünleri, Yeni Yıl Özel Sergisi’nde tüketiciyle buluşuyor.

    El emeği bu sergide

    Optimum AVM’nin ikinci katında düzenlenen sergide takıdan ev eşyasına, el örgüsü ürünlerden el yapımı bebeklere birbirinden farklı ürünler beğeniye sunuldu. Sergi, bugün son bulacak.

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