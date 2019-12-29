29.12.2019 - 00:02 |
El emeği bu sergide
Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Semt Evleri’ndeki kurslara katılan kadınların el emeği ürünleri, Yeni Yıl Özel Sergisi’nde tüketiciyle buluşuyor.
Optimum AVM’nin ikinci katında düzenlenen sergide takıdan ev eşyasına, el örgüsü ürünlerden el yapımı bebeklere birbirinden farklı ürünler beğeniye sunuldu. Sergi, bugün son bulacak.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.