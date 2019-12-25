25.12.2019 - 01:48 |
El emeği hediyeler 75. Yıl Parkı’nda
Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi ve belediye kursiyerlerinin, el emeği ürünlerinin yer aldığı yeni yıl stantları, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın eşi Aylin Sandal tarafından açıldı.
Sandal, “Kadınların emeklerinin karşılığını almaları ve ekonomik kazanç sağlayarak daha da güçlenmeleri çok önemli” dedi. Stantlar, 75. Yıl Parkı’nda 30 Aralık’a kadar hafta içi 10.00-20.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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