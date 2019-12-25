El emeği hediyeler 75. Yıl Parkı’nda

Sandal, “Kadınların emeklerinin karşılığını almaları ve ekonomik kazanç sağlayarak daha da güçlenmeleri çok önemli” dedi. Stantlar, 75. Yıl Parkı’nda 30 Aralık’a kadar hafta içi 10.00-20.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.