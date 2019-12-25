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    HaberlerEge Haberleri El emeği hediyeler 75. Yıl Parkı’nda
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    25.12.2019 - 01:48 |

    El emeği hediyeler 75. Yıl Parkı’nda

    Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi ve belediye kursiyerlerinin, el emeği ürünlerinin yer aldığı yeni yıl stantları, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın eşi Aylin Sandal tarafından açıldı.

    El emeği hediyeler 75. Yıl Parkı’nda

    Sandal, “Kadınların emeklerinin karşılığını almaları ve ekonomik kazanç sağlayarak daha da güçlenmeleri çok önemli” dedi. Stantlar, 75. Yıl Parkı’nda 30 Aralık’a kadar hafta içi 10.00-20.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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