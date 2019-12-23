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    HaberlerEge Haberleri El emeği ürünler beğeni topladı
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    23.12.2019 - 07:50 |

    El emeği ürünler beğeni topladı

    Narlıdere Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi’nin Yukarıköy’de açtığı el emeği ürünlerinsatıldığı marketkısa sürede yoğun ilgi gördü

    El emeği ürünler beğeni topladı

    Narlıdere Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi’nin Yukarıköy’de açtığı ‘el emeği’ marketi, 10 günlük süreçte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın katkılarıyla oluşturulan markette, kadınların el emeği göz nuru ürünler satılıyor. Ziyaretçiler, öğlen yemeğinde de taze ve kaliteli ürünler bulabiliyor.

    İstihdama katkı

    Haftanın 7 günü, 08.00- 18.00 saatleri arasında açık olan markette, İzmir ve çevresindeki kooperatiflerin de ürünleri satılıyor. Tarihi mekandaki marketi 10 günde yüzlerce kişinin ziyaret ettiğini belirten Başkan Ali Engin, “Kadınlarımızın el emeği marketinin sevilmesi ve önemli bir eksiği kapatması bizleri çok mutlu etti.
    Üretici kadınlarımıza yeni istihdam alanları yaratabilmek ve onların sosyal yaşamda yer edinebilmesini sağlamak adına kooperatifimizle birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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