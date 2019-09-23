Eline poşeti aldı yolda çöp topladı

Akhisar Belediyesi, Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) ve Let’s Do It! (Haydi Yapalım!) Türkiye ekibi, eski tren istasyonu yolu üzerinde çöp topladı. Eline poşeti alan Başkan Besim Dutlulu da, “Vatandaşımızdan ricam, daha temiz bir Akhisar için hep birlikte şehrimizi temiz tutalım. Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakalım” dedi.