Elleri hiç ayrılmadı

İZMİR’in Çiğli ilçesinde yaşayan Gülçin Mersinli (45), yaşamını, 12 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında yatalak hale gelen eşi Göksel Mersinli’ye (53) adadı. “Beni çekmek zorunda değilsin” diyen kocasının elini bırakmadı. Evlenirken birbirlerine, ‘İyi günde, kötü günde’ diyerek söz verdiklerini ifade eden Gülçin Mersinli, “Zorlandığımız günler oldu ama hiçbir zaman yanından ayrılmadım, ayrılmayı da düşünmedim. Bir süre, ayrılalım diye bana kötü dahi davrandı. Nişan alışverişine çıktığımızda eşim benim elimi tuttu. Oradan sonra da o eli hiç bırakmadım, o da benimkini bırakmadı” dedi.