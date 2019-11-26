26.11.2019 - 00:02 |
Ellerinizden öpüyorum...
Karabağlar Belediyesi’nin, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği satranç turnuvasına 200’e yakın sporcu katıldı. Dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim eden Başkan Muhittin Selvitopu, “Bizi yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum” dedi.
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.