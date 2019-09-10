‘Emaneti canımız pahasına koruyoruz’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında, şehit ve gazileri minnetle andı. “Emanetleri canımız pahasına başımızın üzerindedir” diyen Sürekli, “İzmir, o gün hürriyet ve vatan aşkının ateşini yaktığı gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya ve kahraman ecdadımızın emanetlerini büyük bir kararlılıkla taşımaya muktedirdir. İzmir’in ülkemizin büyüme ve gelişme hedeflerinde üstlendiği rol ve üretimini desteklemek ise bizlerin görevidir. Bu nedenle, şehrimizin hak ettiği kalkınma şartlarını oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.