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    HaberlerEge Haberleri‘Emanetinin bekçisiyiz’
    10.11.2019 - 01:55 |

    ‘Emanetinin bekçisiyiz’

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

    ‘Emanetinin bekçisiyiz’

    Başkan Ergün mesajında, “Bizler, bugün barış içinde bu güzel ülkede yaşayabiliyorsak, kadını ve erkeğiyle omuz omuza dayanışma içinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak, tüm bu güzel duyguları ona ve bu ülkeyi kuran kahramanlara borçluyuz. Borcumuzu ödemenin tek yolu daha çok çalışmak. Daima emanetinin bekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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