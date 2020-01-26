26.01.2020 - 00:04 |
EMD İzmir Şubesi’nden üyeleri için anma töreni
Farklı tarihlerde aramızdan ayrılan; Aytaç Sefiloğlu, Barış Kudar, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Özden Alpdağ ve Yaşar Sezginer için Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından anma töreni düzenledi.
Şube Başkanı Murat Demircan, “Vefat eden tüm EMD üyesi gazeteciler kalemlerini, kent ve ülke menfaati için kullandı. İzmir’de ekonomi muhabirlerine her zaman yol göstermiş olan, onlara ablalık, ağabeylik yapan değerli meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.