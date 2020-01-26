BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri EMD İzmir Şubesi’nden üyeleri için anma töreni
    ABONE OL
    26.01.2020 - 00:04 |

    EMD İzmir Şubesi’nden üyeleri için anma töreni

    Farklı tarihlerde aramızdan ayrılan; Aytaç Sefiloğlu, Barış Kudar, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Özden Alpdağ ve Yaşar Sezginer için Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından anma töreni düzenledi.

    EMD İzmir Şubesi’nden üyeleri için anma töreni

    Şube Başkanı Murat Demircan, “Vefat eden tüm EMD üyesi gazeteciler kalemlerini, kent ve ülke menfaati için kullandı. İzmir’de ekonomi muhabirlerine her zaman yol göstermiş olan, onlara ablalık, ağabeylik yapan değerli meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için
    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber