EMD İzmir Şubesi’nden üyeleri için anma töreni

Şube Başkanı Murat Demircan, “Vefat eden tüm EMD üyesi gazeteciler kalemlerini, kent ve ülke menfaati için kullandı. İzmir’de ekonomi muhabirlerine her zaman yol göstermiş olan, onlara ablalık, ağabeylik yapan değerli meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz” dedi.