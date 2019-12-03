'Emeğimizle oynatmayız'

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı GMG Kırklarelispor mücadelesinde 0-0 berabere kaldı. Maça Kırklarelispor Başkanı Volkan Can’ın Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’a yaptığı hareketler ve maçın hakemi Demokrat Özgür Güneş’in kararları damga vurdu.TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta deplasmanda GMG Kırklarelispor’la golsüz berabere kalan Manisa FK’da 8 maçlık müthiş seri sona erdi. Bu sezon 15 maçta 2. beraberliğini elde eden lider siyah beyazlıların en yakın takipçisi Yılport Samsunspor’la arasındaki puan farkı da 4’e düştü.

Başkan Aktan isyan etti

Manisa FK başkanı Mevlüt Aktan haftalardır mahruz kaldıkları hakem hatalarına ve GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can’a sert eleştirilerde bulundu. “Mücadeleyi yöneten hakem Demokrat Özgür Güneş’e yönelik sert eleştirilerde bulunan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, “Manisa Futbol Kulübü, Türkiye’de futbola olan ilginin her geçen gün azaldığı bir dönemde Türk futboluna yeni bir soluk getirme amacıyla, önceliğine futbolda ‘Fair Play’ ilkesini alarak liglerdeki mücadelesine başlamıştır. Sezon başından beri Manisa Futbol Kulübü olarak şahsımın ve yönetimimin ağzından müsabaka hakemleriyle alakalı tek bir açıklama yapılmamıştır. Ancak son haftalarda üst üste yaşadığımız bazı hadiseler, futbola farklı ellerin yine müdahale etmeye başladığını gözler önüne sermektedir. Son olarak önceki gün Kırklareli deplasmanında yaşanan hakem faciası bardağı taşıran son damla olmuştur. Ankara bölgesi hakemi olan, adıyla bağdaşmayan bir yönetim tarzına sahip orta hakem Demokrat Özgür Güneş, maçın ilk yarısında gözü önünde cereyan eden iki penaltıyı resmen görmezden gelmiştir. Maçın uzatma dakikalarında ise yine bir diğer forvet oyuncumuz Sinan Kurumuş ceza sahası içerisinde düşürülmüş, pozisyon net olmasına rağmen hakem devam kararı vermiştir. Bir maçta verilmeyen üç penaltı, sahada ve tribünde de sinirlerin gerilmesini beraberinde getirmiştir” dedi.

‘Gözümüz açık’

Kendilerine oynanan saha dışında, masa başında oyunlara karşı gözlerinin açık olduğunu belirten Başkan Aktan, “Biz saha içindeki futbolumuz ile konuşulmak istiyoruz. Ancak şunun da bilinmesini isteriz ki geçen yıl olduğu gibi bu yıl emeğimizle oynatmayız. Bu vesile ile Merkez Hakem Kurulu Yönetimi’ni daha duyarlı olmaya ve futbolcuların sahadaki alın terine saygı göstermeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. -Berke Mankır Milliyet