31.12.2019 - 00:03 |
‘Emekçinin ellerinden öpüyorum’
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, zeytin üreticisi ziyaretlerine, Bafa Mahallesi’yle devam etti.
Emekçilerle birlikte zeytin toplayan Başkan Tokat; çay, çorba, pide ve ayran ikramında bulundu. Zeytin ve zeytinyağının hak ettiği fiyatlara ulaşmasını dileyen Tokat, “Böylesine önemli bir ürün; ekonominin dibe vurduğu, köylerin boşaldığı ve tarımın bitme noktasına geldiği bir dönemde bizim umut kaynağımız oluyor. Milas Belediyesi olarak her zaman zeytincimizin, üreticimizin ve köylümüzün yanındayız. Üretenin ve emkçinin ellerinden öpüyorum” dedi.
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