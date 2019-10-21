Emekler boşa gitti

Göztepe uzatmalarda yediği golle Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Futbol adına birçok doğru yaptığı maçta emekleri boşa gitti. Ancak geçtiğimiz gün izlediğim Başakşehir kadro yapısı itibariyle geçtiğimiz yıllardan çok güçlü, kişisel öngörüm ise şampiyonluk yarışının içinde de en kuvvetli adaylardan biri olacağına inanıyorum.

Maç yüksek tempoda başladı. Beto 1 dakika içerisinde 2 müthiş kurtarış yaptı. Hemen akabinde Göztepe ise Jerome ve Serdar ile 2 mutlak gol kaçırdı. Sonrası ikinci yardımcı hakemin ofsayt kaldırdığı pozisyonda VAR kararıyla mağlup duruma düştü. Göztepe sahanın her yerinde topu arkasına geçti. Hızlı ve tempolu rakibine karşı dengeli oynadı. Bu arada Soner’de mutlak bir golü kaçırdı. İkinci yarıda Göztepe puan ve puanlar için risk aldı. Doğru da oynadı. Sonucunda 64. dakikada bence sahanın ve Göztepe’nin en iyilerinden olan Soner’in vuruşuyla golü buldu.

Beraberlik sonrası maç müthiş bir tempoda oynandı. Göztepe takım halinde doğru pozisyon aldı. Beto kalede harikaydı. Titi ve Alpaslan’ın merkezde performansı çok iyiydi. Başakşehir’in golcüsü Crivelli’ye nefes aldırmadılar. Ancak sağ bek Gassama yine istenilen tempoda değildi. Malesef 2 gol de onun bölgesinden geldi. Berkan ise görevini yaptı. Orta alanda Mossoro ve Napoleoni eski takımlarına ‘Biz böylesine iyi oyuncuyuz’ demek amacıyla iyi niyetle mücadele ettiler. Bilhassa Napoleoni çok etkisizdi. Orta alanda Soner ile birlikte Poko hakikaten futbolunu geliştirdi. Yine koştu, mücadele etti. Enerjik ve süratliydi. Göztepe’de hücum oyuncuları daha etkili olabilirlerdi. Jerome ileride top tutamadı. Takımın en büyük sorunu kendi yarı sahasında yaptıkları top kayıplarıydı.

Hakem maçın ikinci yarısında Alpaslan ve Poko’ya sarı kartlar gösterirken, İrfan Can’ın Mossoro’ya ani atağa kalktığı sıradaki Yugoslav faulü sonrası sarı kartı görmezden geldi. Haklı olarak Göztepe’li oyuncuları sinirlendirdi. Oyun gücünün düşmesine neden oldu. Göztepe 2019 yılı başından itibaren geçen sezon ve bu sezon Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği 5 maçta da mağlup oldu, demekki ‘uğurlu’ gelmiyor..!

Göztepe puan adına inandı, inat etti ve tam puan almak üzereyken anlık konsantrasyon kaybı sonrası golü yedi. Maalesef İstanbul’dan puansız ayrıldı. Hem mücadelesine hem de maç boyunca kendisine müthiş destek veren seyircisine yazık oldu.